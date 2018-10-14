В Германии самолет въехал в толпу, есть погибшие - ФОТО

В германской федеральной земле Гессен частный легкомоторный самолет въехал в толпу людей, сообщает Focus Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг.

Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.

В результате столкновения погибли три человека, не менее восьми пострадали. В полиции уточнили, что среди погибших находился ребенок.

Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы.