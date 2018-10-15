Откуда у принцессы Евгении огромный шрам на спине - ФОТО

В день свадьбы 28-летней принцессы Евгении в Великобритании,12 октября, особое внимание пользователей сети и прессы привлек внешний вид невесты. Евгения выбрала женственное платье от бренда Peter Pilotto. "Изюминкой" наряда стал большой вырез на спине. Известно, что для своей свадьбы принцесса специально худела, поэтому в свадебном платье выглядела просто великолепно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Не испортила ее образ и еще одна деталь: на спине у Евгении, вдоль позвоночника виднелся длинный шрам. Известно, что девушка предпочла не скрывать, а наоборот показать его в поддержку идеи о том, что никогда не нужно стесняться своего тела, а особенно таких незначительных деталей, как подобные шрамы.

Такой след на спине принцессы оставила восьмичасовая операция, которую Евгении сделали, когда ей было всего 12 лет. Девочке диагностировали сколиоз. Для того, чтобы в будущем она смогла ходить с ровной спиной, Евгении в позвоночник вставили восьмидюймовые титановые стержни, а также винты в два с половиной дюйма в верхнюю части шеи.

Не так давно на своей странице в Instagram Евгения разместила рентгеновские снимки операции и поблагодарила врачей Королевского национального ортопедического госпиталя, в котором и прошла операция.

Напомним, над составлением букета невесты работал известный британский флорист Роб Ван Хелден. Он объединил цветки стефанотиса, ландыша, синего чертополоха, белых роз и плющ.