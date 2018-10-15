Шторм "Лесли" в Португалии: бушующая стихия - ФОТО

15 октября 2018 00:10

Фото последствий разрушительного шторма "Лесли" в Португалии, в результате которого травмы получили 27 человек, и около 325 тысяч человек остались без электричества, появились в сети, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно информации агентства EFE, сотрудники гражданской обороны зафиксировали почти 1,9 тыс. различных инцидентов, в том числе падений деревьев. Из-за шторма временно приходилось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Движение по ним уже было возобновлено.

Из-за шторма пришлось отменить более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az