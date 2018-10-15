Шторм "Лесли" в Португалии: бушующая стихия - ФОТО

Фото последствий разрушительного шторма "Лесли" в Португалии, в результате которого травмы получили 27 человек, и около 325 тысяч человек остались без электричества, появились в сети, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно информации агентства EFE, сотрудники гражданской обороны зафиксировали почти 1,9 тыс. различных инцидентов, в том числе падений деревьев. Из-за шторма временно приходилось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Движение по ним уже было возобновлено.

Из-за шторма пришлось отменить более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона.