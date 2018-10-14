Усик обратился к Беллью: "Ты не можешь побить того, кто невидим в ринге!"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) пообщался с новостным порталом World Boxing News, где рассказал, как готовится к поединку с британским экс-чемпионом Тони Беллью (30-2-1, 20 KO), и выразил свое отношение к заявлениям британца о его победе в намеченном на 10 ноября противостоянии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я готовился к этому бою уже длительное время и отлично, что мы согласовали место проведения и дату. Я не могу дождаться поединка в Британии. Я погружен в мой тренировочный лагерь со своей командой, тяжело работаю и готовлюсь к длинному поединку с Тони.

Он говорит, что побьет меня, и мне нравится его позиция, но ты не можешь побить того, кто невидим в ринге! Как всегда, я буду победителем 10-го ноября. Я сконцентрирован только на моем тренировочном лагере и думаю о том, как я преодолею все сложности, которые стоят передо мной до боя.

Тони не типичный боец, который приходит, видит, как все сложно, и сдается. Он выйдет драться до конца. Это такой тип боя, который хочет видеть мир", - сказал Усик.