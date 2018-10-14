Баварский премьер рассказал, каким будет правительство после выборов

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер после объявления данных exit poll, которые свидетельствуют о неудачном результате Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в местный парламент, пообещал баварцам стабильное и разумное правительство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как минимум, ясно одно: если все мы приложим усилия, Бавария сможет сформировать разумное, стабильное и сильное правительство. Это обещание, которые мы хотим дать населению сегодня вечером. Мы приложим все усилия, чтобы максимально быстро, но разумно сформировать ясное и стабильное правительство", - заявил Зёдер в штаб-квартире ХСС в баварском ландтаге.

Он также призвал дождаться предварительных результатов земельного избиркома.

Христианско-социальный союз - ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель - лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Эти цифры не дают ХСС абсолютного большинства в ландтаге, чтобы самостоятельно сформировать правительство региона.

Согласно данным exit poll, у ХСС лишь 79 из 180 депутатских кресел - партия рискует получить один из худших результатов за всю историю.