Саудовская Аравия поблагодарила Трампа за предупреждение

Саудовская Аравия поблагодарила ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, за "воздержание от скоропалительных выводов" по делу о расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере саудовской дипмиссии в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, таким образом саудовское посольство в США попыталось внести ясность в предыдущее заявление.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в ответ на угрозы со стороны США и Великобритании пообещала предпринять еще более жесткие меры на шаги против королевства.

Также стало известно, что ряд европейских стран призвали провести "заслуживающее доверия" расследование пропажи саудовского журналиста.