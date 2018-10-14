В центре Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

При реконструкции здания в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов, пятеро рабочих упали, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на представителя столичных экстренных служб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в результате инцидента четыре человека получили повреждения. Степень тяжести их состояния источник не уточнил.

"В Газетном переулке во время реконструкции здания упали настилы строительных лесов. Из пяти упавших человек четверо пострадали, их осматривают врачи", - рассказал представитель экстренных служб.

По имеющимся данным, причины происшествия в настоящее время устанавливаются.