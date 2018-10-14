Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
14 октября 2018 22:20 138
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться", - сказал Трамп в интервью CBS.
Ведущая телеканала напомнила Трампу об обвинениях в адрес Ким Чен Ына, в том числе в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы.
"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", - парировал Трамп. По его словам, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном все равно является положительным фактором.
Президент США встречался с северокорейским лидером в Сингапуре в июне, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!