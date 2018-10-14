Голландский генерал: Россия пытается спровоцировать морпехов НАТО

Российские истребители и корабли предпринимают попытки спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев во время их учений за Полярным кругом. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на утверждения начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем растущий интерес российских военных кораблей, когда проводим учения", - приводит издание слова генерала. "Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", - отметил он.

"Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом", - добавил генерал.

Он также усомнился, что выход Великобритании из Евросоюза подорвет тесное сотрудничество в области безопасности. "Мы вдвоем являемся партнерами по НАТО, поэтому я не прогнозирую каких-либо противоречий в совместной работе наших вооруженных сил после того, как процесс Brexit будет окончательно завершен. Нравится вам это или нет, вы все еще часть Европы", - добавил Мак Мутри.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ранее в воскресенье в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL выступила с утверждением, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.