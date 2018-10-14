В США выросло число граждан, уверенных в победе Трампа на выборах 2020 года

Доля респондентов, которые считают, что действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах, выросла в США за последние полгода с 40% до 46%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно итогам социологического исследования, проведенного в период с 4 по 7 октября, 46% опрошенных считают, что Трамп станет победителем и получит право на второй президентский срок. Противоположного мнения придерживаются 47% респондентов, 7% не ответили. Как отмечает CNN, результаты опроса, проведенного 22 - 25 марта этого года, свидетельствовали, что в победу Трампа верили 40% респондентов, его поражение наиболее вероятным считали 54%. Не ответили тогда 6%.

Участникам исследования из числа сторонников Республиканской партии также был задан вопрос о том, следует ли ей на выборах 2020 года выдвинуть кандидатом в президенты Трампа или какого-то иного политика. 74% респондентов высказались за выдвижение Трампа, а 21% - за другого республиканца, 5% не ответили. Результаты мартовского опроса были практически такими же. За повторное выдвижение Трампа выступили 75%, против - 20%, 4% не ответили.

Кроме того, респондентов, являющихся сторонниками демократов, спросили, каких политиков они, скорее, поддержали бы на первичных выборах в случае их участия. По итогам этого голосования должен определиться кандидат от Демократической партии в президентской гонке 2020 года.

В первую пятерку вошли бывший вице-президент США Джозеф Байден (33%), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (13%), уступивший в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от демократов, сенатор от Калифорнии Камала Харрис (9%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (8%) и сенатор от Нью-Джерси Кори Букер (5%).

Опрос был проведен среди 1009 респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

Байден ранее в этом месяце заявил, что на данный момент не планирует принимать участия в президентской гонке в 2020 году от Демократической партии. Он также отметил, что примет окончательное решение на этот счет после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Трамп подчеркивал, что мечтает о выдвижении кандидатуры Байдена на следующих выборах, так как это, якобы, обеспечит его переизбрание на второй срок.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут, как ожидается, в штате Айова в начале февраля 2020 года. Национальные съезды Демократической и Республиканской партий, на которых будут названы кандидаты на пост президента, намечены на июль того же года, а голосование по выборам президента США состоится 3 ноября 2020 года.