Защитник "Арсенала" завершил карьеру в сборной Франции
14 октября 2018 23:17 205
Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косьельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции. 33-летний игрок выступал за национальную команду с 2011 года, провел 51 матч и забил один гол. Победный ЧМ-2018, в финале которого Франция обыграла Хорватию, он пропустил из-за травмы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Думаю, я дал сборной Франции все, что мог. В команде собралось прекрасное поколение, а для меня карьера в сборной закончена.
Я навсегда останусь болельщиком национальной команды, потому что она представляет нашу страну, но играть за нее больше не буду", - заявил Косьельни.
В составе сборной Косельни становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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