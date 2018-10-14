Защитник "Арсенала" завершил карьеру в сборной Франции

Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косьельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции. 33-летний игрок выступал за национальную команду с 2011 года, провел 51 матч и забил один гол. Победный ЧМ-2018, в финале которого Франция обыграла Хорватию, он пропустил из-за травмы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Думаю, я дал сборной Франции все, что мог. В команде собралось прекрасное поколение, а для меня карьера в сборной закончена.

Я навсегда останусь болельщиком национальной команды, потому что она представляет нашу страну, но играть за нее больше не буду", - заявил Косьельни.

В составе сборной Косельни становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.