Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай - более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", - заявил Трамп.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".