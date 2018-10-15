Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России
Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай - более крупная проблема".
Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.
"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", - заявил Трамп.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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