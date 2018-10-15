В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

15 октября 2018 07:19

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, ДТП произошло на скоростной автостраде 405 в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии. Автобус въехал в несколько автомобилей.

Как сообщает телеканал, госпитализировать потребовалось только 25 человек, они были доставлены в больницу пожарной службой Лос-Анджелеса. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az