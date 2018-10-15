Саудовский король поблагодарил Эрдогана за поддержку в деле Хашукджи

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за поддержку создания совместной группы для расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, передает агентство SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Саудовская Аравия и Турция договорились о создании совместной группы по расследованию исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор со своим братом господином президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турецкой Республики, да хранит его Аллах, в ходе которого он выразил ему свою благодарность за его поддержку предложения Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы для обсуждения вопроса исчезновения гражданина Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, король заявил, что никто не сможет подорвать сильные отношения королевства с Турцией.

По данным SPA, Эрдоган также высоко оценил отношения между странами.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи в этот день для оформления документов, а ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.