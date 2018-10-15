В Техасе при стрельбе пострадали два ребенка и двое взрослых
15 октября 2018 07:33 156
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местное издание Fort Worth Star-Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, стрельба произошла у магазина, злоумышленник стрелял из машины. Полицейские прибыли на место в 17.39 по местному времени.
Как сообщает издание, пострадали два трехлетних ребенка и двое взрослых в возрасте 19 и 20 лет, один из них получил серьезные ранения. Всех пострадавших доставили в больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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