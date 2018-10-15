Жириновский рассказал о «закрывающих всю планету» комплексах С-700

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о неких ЗРК С-600 и С-700, которые способны закрыть "всю планету". Об этом он сказал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Жириновского, США заинтересовалась зенитными ракетными комплексами С-300 после того, как Россия передала их Сирии. Лидер ЛДПР уверен, что Вашингтон видит в них угрозу для своего союзника Израиля.

"И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО - русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", - отметил Жириновский.

Соловьев иронично предложил политику не выдавать всех секретов, чтобы случайно не рассказать о "страшной системе С-1500". Но Жириновский парировал, что "последняя пока - С-700".

"Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска", - заключил лидер ЛДПР.

На сегодняшний наиболее современными российскими ЗРК, которые стоят на вооружении, являются комплексы С-400 ("Триумф"). Кроме того, в разработке находится ЗРК С-500 "Прометей".