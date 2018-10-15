Хиллари Клинтон высказалась о скандале с ее мужем и Моникой Левински

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее супруг Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински. Об этом она сказала в интервью CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно. Она также не согласилась, что это было "злоупотребление властью".

По словам Клинтон, Моника Левинский "была взрослой" на момент отношений с главой государства.

В ходе интервью Хиллари Клинтон также попыталась увести разговор в сторону того, что обвинения в домогательствах в адрес действующего президента Дональда Трампа остались без внимания.