Хиллари Клинтон высказалась о скандале с ее мужем и Моникой Левински
15 октября 2018 08:57 714
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее супруг Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински. Об этом она сказала в интервью CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно. Она также не согласилась, что это было "злоупотребление властью".
По словам Клинтон, Моника Левинский "была взрослой" на момент отношений с главой государства.
В ходе интервью Хиллари Клинтон также попыталась увести разговор в сторону того, что обвинения в домогательствах в адрес действующего президента Дональда Трампа остались без внимания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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