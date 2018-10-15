Ариана Гранде рассталась с женихом
15 октября 2018 07:50 186
Американская певица Ариана Гранде и ее жених Пит Дэвидсон решили расстаться, тем самым отменив будущую свадьбу. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В июне сообщалось, что Гранде и Дэвидсон объявили о помолвке - незадолго после того, как начали встречаться. Однако, по данным TMZ, пара все же решила расстаться.
Портал обращает внимание, что в последнее время певица жаловалась на трудный период в жизни и просила у поклонников дать ее передышку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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