Ариана Гранде рассталась с женихом

Американская певица Ариана Гранде и ее жених Пит Дэвидсон решили расстаться, тем самым отменив будущую свадьбу. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В июне сообщалось, что Гранде и Дэвидсон объявили о помолвке - незадолго после того, как начали встречаться. Однако, по данным TMZ, пара все же решила расстаться.

Портал обращает внимание, что в последнее время певица жаловалась на трудный период в жизни и просила у поклонников дать ее передышку.