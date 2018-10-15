Тренер Макгрегора назвал дату возвращения бойца в октагон

15 октября 2018 07:56

Тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что экс-чемпион в двух весовых категориях может вернуться в октагон 16 марта, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будет это бой против Хабиба Нурмагомедова или другого противника, но мы рассматриваем вариант с 16 марта. 17 марта - День Святого Патрика. Это воскресенье. Представьте себе бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика. Это было бы просто невероятное представление.

Есть много вариантов летом. Думаю, что возвращение Макгрегора в октагон летом так же вполне реалистично", - цитирует Кавану MMAWeekly.

6 октября Макгрегор проиграл в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе.

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