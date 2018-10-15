В Сомали смертники подорвали себя в двух ресторанах

В результате двойного теракта в двух ресторанах южного города Сомали Байдоа погибли 20 человек, также более 40 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Два терориста-смертника подорвали себя в ресторанах города Байода", - говорится в сообщении.

Ответственность за взрывы взяла на себя сомалийская группа исламистов "Харакат аш-Шабаб".

Представитель организации заявил, что рестораны стали целью из-за того, что их часто посещали правительственные войска.

Эти нападения были сопровождены авиаударами США против боевиков "Шабаб", которые состоялись за день до теракта в районе Харадере.