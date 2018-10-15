В Сомали смертники подорвали себя в двух ресторанах
15 октября 2018 08:03 123
В результате двойного теракта в двух ресторанах южного города Сомали Байдоа погибли 20 человек, также более 40 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Два терориста-смертника подорвали себя в ресторанах города Байода", - говорится в сообщении.
Ответственность за взрывы взяла на себя сомалийская группа исламистов "Харакат аш-Шабаб".
Представитель организации заявил, что рестораны стали целью из-за того, что их часто посещали правительственные войска.
Эти нападения были сопровождены авиаударами США против боевиков "Шабаб", которые состоялись за день до теракта в районе Харадере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Окт. 10:12 5 852
-
14 Окт. 10:51 3 922
-
14 Окт. 17:39 2 680
-
14 Окт. 15:32 2 116
-
14 Окт. 18:15 1 879