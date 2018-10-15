Королевская семья Саудовской Аравии может приобрести "Манчестер Юнайтед"
Королевская семья Салманов из Саудовской Аравии может купить у семейства Глейзеров "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Star. Стоимость потенциальной сделки оценивается приблизительно в 4 миллиарда фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций "МЮ" стоимостью 1,47 миллиарда фунтов в 2005 году. Недовольные фанаты основали свой клуб "Юнайтед оф Манчестер", который по-прежнему имеет любительский статус.
По версии компании Brand Finance, в мае этого года "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов. Стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге.
А в рейтинге Forbes наиболее дорогих спортивных клубов мира, опубликованном в июле 2018 года, "Манчестер Юнайтед" расположился на втором месте, проиграв пальма первенства клубу по американскому футболу "Даллас Ковбойз". Они побеждают в рейтинге три года подряд.
Сейчас клуб находится в кризисе, а СМИ не устают увольнять главного тренера команды Жозе Моуринью. Уже даже известен кандидат на его замену - это экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. СМИ даже сообщили, что "Манчестер Юнайтед" попросил Зидана отказывать всем клубам, пока не решится вопрос с будущим португальца.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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