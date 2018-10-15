Япония создает первую постоянную военную базу за рубежом
Правительство Японии намерено создать первую постоянную военную базу за рубежом. Она разместится в Джибути у входа в Красное море, сообщает в понедельник газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники в министерстве обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время в Джибути уже есть опорный пункт вооруженных сил Японии - его используют эсминец ВМС и два патрульных самолета, которые принимают участие в рутинных операциях по пресечению вылазок сомалийских пиратов. В последнее время их число резко сократилось, однако Токио намерен расширить этот объект. Планируется арендовать у властей Джибути площадь примерно в 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.
Как отмечает газета, правительство Японии рассматривает создание постоянной базы в Джибути как средство противодействия Китаю, который также пытается расширять свое присутствие в этом районе, обращенном к стратегически важным морским путям из Восточной Азии в Европу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Окт. 10:12 6 303
-
14 Окт. 10:51 4 324
-
07:00 3 893
-
14 Окт. 17:39 3 413
-
14 Окт. 15:54 2 987