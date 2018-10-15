Собака спасла девушку от пытавшегося зарезать ее мужчины - ВИДЕО

В Ростовской области 47-летний мужчина напал с ножом на знакомую, когда та возвращалась домой после прогулки с собакой. Животное защитило хозяйку, и она осталась жива. Видеозапись инцидента опубликована на сайте регионального управления Следственного комитета, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным ведомства, нападение произошло 13 сентября у подъезда жилого дома в Ростове-на-Дону. Местный житель, "действуя на почве давно сложившихся личных неприязненных отношений", подошел к жертве и нанес ей несколько ударов ножом.

Убить женщину ему не удалось - лезвие ножа сломалось. Собака стала нападать на преступника, и он убежал.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК). Ранее он был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу в августе.

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