Полицейским в США запретили смотреть на новые iPhone

Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов вышло очень странное постановление для американских правоохранителей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В США полицейским нельзя смотреть на вышедшие в этом году айфоны, которые они изъяли по какому-либо делу у подозреваемых. Это связано с тем, что в новых смартфонах есть Face ID - функция, которая распознаёт лица и может разблокировать iPhone, если опознает владельца.

Телефон включает систему распознавания после любого сближения с лицом. Если пять раз подряд попытки будут неудачными, то блокировку снять сможет только пользователь с помощью специального ключа-пароля.

В законодательстве США указано, что подозреваемый может отказаться от предоставления кода. Это свяжет руки следствию - у полиции не будет возможности получить необходимую информацию.