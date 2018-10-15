Трамп упрекнул США в глупости из-за доверия Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из американских союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали", - сказал он.

Ведущая отметила, что такое заявление звучит враждебно.

"Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны... Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет", - ответил Трамп.

В марте США ввели ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, обосновав это "соображениями национальной безопасности". В ответ Брюссель установил дополнительные сборы на импорт целого ряда американских товаров.

В мае Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и восстановлении всех санкций против страны. В Евросоюзе пообещали блокировать действие санкций для защиты европейских компаний.

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