В России пожарные спасли из горящего здания семерых щенков

Нижегородские спасатели вынесли из горящего здания семерых щенков. Об этом рассказал РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, передает Day.Az.

Пожарных вызвали на тушение заброшенного здания в Ленинском районе Нижнего Новгорода в начале октября.

"При тушении выселенного дома пожарные услышали писк. Под завалами обрушившегося дома они обнаружили выживших при пожаре щенков, прятавшихся в погребе. Сотрудники МЧС аккуратно достали щенков из-под обгоревших досок. Вскоре за ними прибежала их мать, которая до этого где-то пряталась от огня. Собака унесла своих щенков в безопасное место", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Один из спасателей снял кадры спасения щенков на видео и выложил на своей странице в Инстаграме. Запись стремительно набирает популярность.

"К сожалению, наш регламент не предусматривает награждение пожарного за спасение животных - только за спасение людей. Но мы думаем о том, как можно поощрить сотрудников, которые помогли щенкам", - рассказал собеседник агентства.

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