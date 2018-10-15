В Сети показали костюм, который выдержит взрыв бомбы - ВИДЕО

Данное волокно изобретено еще в 1965 году. Этот удивительный костюм защитит вас от взрыва бомбы эквивалентной мощности до 5 килограмм с4 (взрывчатое вещество - ред.) на расстоянии 3 метров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Все обмундирование состоит из брюк., куртки и жестких пластин. Созданы эти костюмы для людей, чья работа состоит в том, чтобы разминировать бомбы, передает Day.Az со ссылкой на dneprcity.net.

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