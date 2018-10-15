В Турции эвакуировали посольство Ирана - УГРОЗА ТЕРАКТА

15 октября 2018 14:16

Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за угрозы теракта. Об этом сообщает телеканал Haberturk в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, было получено анонимное сообщение об угрозе атаки на посольство террористом-смертником. Персонал, в том числе посол, были эвакуированы. Перед зданием дипмиссии усилены меры безопасности.

Прилегающие улицы перекрыты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az