В Турции эвакуировали посольство Ирана - УГРОЗА ТЕРАКТА
15 октября 2018 14:16 400
Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за угрозы теракта. Об этом сообщает телеканал Haberturk в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, было получено анонимное сообщение об угрозе атаки на посольство террористом-смертником. Персонал, в том числе посол, были эвакуированы. Перед зданием дипмиссии усилены меры безопасности.
Прилегающие улицы перекрыты.
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