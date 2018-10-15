Таиландские спасатели предупреждают о постоянной опасности на пляжах Пхукета

Начальник Службы спасателей Пхукета (PLS) заявил, что туристы должны быть бдительными на пляжах Пхукета и входить в воду только в том случае, если на пляже есть спасатели. Об этом сообщает The Phuket News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас на пляжах Пхукета наступило опасное время года с сильным ветром и огромными волнами", - сказал глава спасательной службы.

"Спасатели находятся на пляжах для того, чтобы присматривать за отдыхающими и проверять, где есть безопасные зоны для купания. Туристы должны знать об этом для того, чтобы быть в безопасности. Пожалуйста, не купайтесь на пляжах без спасателей", - добавил он.

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