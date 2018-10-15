В России умер нигерийский принц

В Череповце скончался нигерийский принц Габриэль Сегун, который был женат на жительнице Вологодской области Наталье Ведениной. Об этом сообщается на официальном сайте города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, 32-летний принц умер в результате обширного инфракта, который произошел, когда он находился в развлекательном клубе "Платина".

По словам его 50-летней супруги, Сегун не жаловался на сердце.

"Похороним Габриэля в Череповце на кладбище №4, чтобы был поближе к семье, к детям", - сказала Веденина.

Она добавила, что его родственники из Нигерии не приедут, так как для этого нужно долго оформлять документы.

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