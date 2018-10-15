В Ростове армянин заказал армянина армянину

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу о попытке покушения на армянского бизнесмена из Ростова Арамаиса Джомардяна. Следствие установило, что попытка убийства была заказана одним из жителей Ростова, армянином, а выполнить ее взялся житель Еревана 1975 года рождения, передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Неудачное покушение было совершено в феврале 2013 года. По предварительным данным, между заказчиком и Джомардяном были напряженные отношения. С целью убить Джомардяна житель Ростова, имя которого не называется, договорился с "киллером" из Еревана. Последний в январе 2013 года отправился в Ростов с целью проработать план убийства с заказчиком.

Следствие также установило практически все детали плана. К попытке покушения причастны три человека - заказчик, исполнитель и пособник.

По данным правоохранительных органов, 25 февраля 2013 года пособник, увидев автомобиль Lexus 47 Джомардяна, припаркованный у одного из зданий в городе, а также заметив шагающего в направлении ближайшего банка бизнесмена, сообщил об этом заказчику, который сразу же поспешил туда вместе с исполнителем. Отмечается, что оба они были вооружены - один из них имел при себе пистолет Макарова, другой - огнестрельное оружие, способное стрелять патронами калибром 9 мм.

Однако довести до конца свой замысел злоумышленники не смогли, они ранили Джомардяна и скрылись с места происшествия. А жизнь бизнесмена удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Житель Еревана, объявленный в розыск российскими правоохранительными органами, был обнаружен в армянской столице. В соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", уголовное дело по части исполнителя передано Армении. Оно сейчас находится в производстве главного управления по особо важным делам Следственного комитета Армении.

На основе полученных доказательств, 43-летнему мужчине предъявлено обвинение. Он арестован.