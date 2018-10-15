Макгрегор совершил худший бросок в истории футбола - ВИДЕО
15 октября 2018 16:24 227
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор стал специальным гостем матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" - "Джексонвилль Джагуарс" и совершил символический бросок мяча перед началом встречи. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте The Checkdown, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Макгрегор прошелся по полю и произнес речь перед игроками "Ковбойс". Затем он исполнил бросок, но мяч полетел по неправильной траектории. "Думаю, Макгрегор выбрал правильный вид спорта", - написали авторы.
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