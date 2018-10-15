В центре Кельна захватили заложников - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19:18

Захвативший заложника на вокзале в Кельне мужчина обезврежен, заявили в полиции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", - сообщила полиция в Twitter. ‏

Во время операции мужчина был тяжело ранен, его реанимируют. Жертву также доставили в больницу.

Кроме того, полиция задержала еще одного человека. "Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", - добавили в ведомстве.

Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.

Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках женщину. Его мотив пока неизвестен.

СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Движение поездов отложено, вокзал и площадь перед ним перекрыли.