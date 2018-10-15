В центре Кельна захватили заложников - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:18
Захвативший заложника на вокзале в Кельне мужчина обезврежен, заявили в полиции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", - сообщила полиция в Twitter.
Во время операции мужчина был тяжело ранен, его реанимируют. Жертву также доставили в больницу.
Кроме того, полиция задержала еще одного человека. "Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", - добавили в ведомстве.
Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.
Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках женщину. Его мотив пока неизвестен.
СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Движение поездов отложено, вокзал и площадь перед ним перекрыли.
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16:31
Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.
Число заложников пока неизвестно.
Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Находится ли эта пара все еще в аптеке или речь идет о других людях, неизвестно.
В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.
Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.
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19:18
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