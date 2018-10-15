В центре Кельна захватили заложников - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

15 октября 2018 19:18

19:18

Захвативший заложника на вокзале в Кельне мужчина обезврежен, заявили в полиции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", - сообщила полиция в Twitter. ‏

Во время операции мужчина был тяжело ранен, его реанимируют. Жертву также доставили в больницу.

Кроме того, полиция задержала еще одного человека. "Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается", - добавили в ведомстве.

Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.

Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который удерживал в заложниках женщину. Его мотив пока неизвестен.

СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Движение поездов отложено, вокзал и площадь перед ним перекрыли.

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16:31

Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.

Число заложников пока неизвестно.

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.

​Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Находится ли эта пара все еще в аптеке или речь идет о других людях, неизвестно.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.

Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.

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19:18

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Опубликовано видео с места захвата заложников в Кельне

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