В ереванской школе искали бомбу

Полиция Армении в понедельник получила ложный сигнал о бомбе, заложенной в школе N155 имени Л.Мириджаняна, находящейся в общине Ачапняк. Об этом агентству "Новости-Армения" сообщил начальник отдела по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян, передает Day.Az.

"В 14:20 был получен сигнал, что в школе N155 на улице Башинджагяна заложена бомба. На место отбыла оперативная группа. Как выяснилось, сигнал оказался ложным. Проводится расследование", - сообщил Джаноян.

Ранее стало известно, что ученики и педагоги были эвакуированы. На месте работали кинологи и сотрудники спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.