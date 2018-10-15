В Ереване в детском саду обнаружили змею

Чрезвычайный инцидент произошел в Ереване в понедельник.

Как сообщает МЧС республики, 15-го октября в 11:02 в службу "911" поступил сигнал о том, что между рамами на окне кухни детского сада N140, действующего по адресу ул. Ованнеса Ованнисяна 4, обнаружена змея, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

На место выехал один боевой расчет. Спасатели поймали шахмара и перевезли его в безопасное место.