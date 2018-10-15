Иран и Турция договорились об открытии двух КПП на границе

Иран и Турция договорились об открытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Мехди Шахриари, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее соглашение достигнуто министром внутренних дел Ирана Абдолрезом Рахмани Фазли в ходе встречи с турецким коллегой Сулейманом Сойлу во время последнего визита в Турцию. По словам Шахриари, власти республик намерены создать совместный комитет по ускоренному рассмотрению проекта, в котором предусматривается помимо КПП создание приграничных рынков.

Он добавил, что соглашение будет реализовано после того, как комитет одобрит план и опубликует специальный доклад.

Как сообщает агентство, за последние несколько лет Иран и Турция удвоили усилия по укреплению двусторонних торговых отношений, установив целевой годовой торговый оборот в 30 миллиардов долларов и подписав несколько соглашений по сотрудничеству в различных сферах.

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