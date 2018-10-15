Анкету Цоя оценили в миллион

Заполненную покойным лидером группы "Кино" Виктором Цоем анкету для вступления в Ленинградский рок-клуб признали подлинной, передает канал "78" со ссылкой на сообщение аукционного дома "Литфонд".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 27 октября анкету, датированную 8 октября 1985 года, выставят на торги. В ней указаны контактный номер и адрес Виктора Цоя, перечислено, какими инструментами он владеет и какие группы любит: "Аквариум", "Зоопарк" и "Странные игры".

Лот оценен в 1 млн руб. Кроме анкеты, с молотка уйдет книга "Детектив и политика" 1989 года выпуска с подписью Виктора Цоя на внутренней стороне обложки. Автограф оценили в 20 тыс. руб.

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