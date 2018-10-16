Четверо полицейских ранены при нападении на участок полиции в Афинах
16 октября 2018 00:45 154
Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание newsit.gr.
По данным издания, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы, уточняет издание. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.
"Нападение совершили анархисты", - говорится в сообщении.
Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15 октября 22:04 253
В Испании 17 человек пострадали из-за шторма "Лесли"
15 октября 20:53 566
Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа
15 октября 20:43 430
В самолет с Меган Маркл ударила молния
15 октября 20:36 275
В Мали при крушении двух пирог погибли более 20 человек
15 октября 20:33 815
В Индии стюардесса вывалилась из самолета
15 октября 20:28 836
Названы пять видов оружия, наводящих ужас на противников США
00:49
4 самые бесполезные каши
15 октября 23:36
Пашинян побоялся уйти в отставку - ПОДРОБНОСТИ
15 октября 23:36
Kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi
15 октября 22:04
В Испании 17 человек пострадали из-за шторма "Лесли"
15 октября 20:50
Обнаружен способ «убить» PlayStation 4
15 октября 20:46
В Китае найдены останки женщины возрастом 900 лет
15 октября 20:43
В самолет с Меган Маркл ударила молния
15 октября 20:40
Названа новая опасность пищевых добавок
15 октября 20:36
В Мали при крушении двух пирог погибли более 20 человек
15 октября 20:33
В Индии стюардесса вывалилась из самолета
15 октября 20:28
Названы пять видов оружия, наводящих ужас на противников США
-
15 Окт. 14:40 19 558
-
15 Окт. 23:00 11 587
-
15 Окт. 18:49 10 801
-
15 Окт. 07:00 8 072
-
15 Окт. 23:33 7 629