Метро Гонконга парализовал крупный сбой - ВИДЕО
16 октября 2018 09:31 305
Крупный сбой парализовал метро Гонконга. Движение поездов нарушено сразу на четырех ветках, сообщают местные СМИ.
Проблема возникла в сигнальной системе.
Огромное число пассажиров не могут попасть на работу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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