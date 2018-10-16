Метро Гонконга парализовал крупный сбой - ВИДЕО

16 октября 2018 09:31

Крупный сбой парализовал метро Гонконга. Движение поездов нарушено сразу на четырех ветках, сообщают местные СМИ.

Проблема возникла в сигнальной системе.

Огромное число пассажиров не могут попасть на работу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Метро Гонконга парализовал крупный сбой

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