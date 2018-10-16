Госсекретарь США посетит Турцию

16 октября 2018 09:25

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Турцию, сообщают во вторник турецкие СМИ. Согласно информации, визит Помпео в Турцию будет однодневным и состоится 17 октября текущего года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита в Турцию Помпео встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, и в ходе этой встречи будет обсужден ряд вопросов и в том числе исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи.

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