Госсекретарь США посетит Турцию
16 октября 2018 09:25 116
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Турцию, сообщают во вторник турецкие СМИ. Согласно информации, визит Помпео в Турцию будет однодневным и состоится 17 октября текущего года.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита в Турцию Помпео встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, и в ходе этой встречи будет обсужден ряд вопросов и в том числе исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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