Дефицит бюджета США достиг максимума с 2012 года

Дефицит бюджета США в 2018-м финансовом году вырос на 17 процентов и достиг отметки 779 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном отчете министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, дефицит бюджета по отношению к ВВП увеличился до 3,9 процента и достиг рекордного показателя с 2012 года. Однако в отчете также отмечается успех экономической политики текущей американской администрации для простых граждан. Так, с начала президентства Трампа в США появились четыре миллиона рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4 процента, помимо этого снижается уровень безработицы. Тем не менее, согласно документу, общие расходы выросли на 3,2 процента или на 127 миллиардов долларов, в то время как доходы выросли лишь на 14 миллиардов (на 1,4 процента).

В частности, больше всего было потрачено на оборону, на которую потребовалось 664,7 миллиарда долларов. Таким образом, дефицит бюджета по отношению к ВВП увеличился до 3,9 процента и достиг рекордного показателя с 2012 года.

Однако в отчете также отмечается успех экономической политики текущей американской администрации для простых граждан. Так, с начала президентства Трампа в США появились четыре миллиона рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4 процента, помимо этого снижается уровень безработицы. Тем не менее, согласно документу, общие расходы выросли на 3,2 процента или на 127 миллиардов долларов, в то время как доходы выросли лишь на 14 миллиардов (на 1,4 процента). В частности, больше всего было потрачено на оборону, на которую потребовалось 664,7 миллиарда долларов.