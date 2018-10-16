Разгневанная мама прямо на трассе наказала своего сына, угнавшего у нее автомобиль - ВИДЕО

Лиза Камперо, жительница города Эль-Пасо (штат Техас, США) вела прямой репортаж из салона автомобиля, во время поисков её 13-летнего брата, который, отключив камеры, угнал новый BMW у своей матери, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Юная дочь прославила свою мамашу, которая, узнав об угоне её транспортного средства, бросилась на поиски своего малолетнего отпрыска. Лиза Камперо, сидя рядом со своей матерью, снимала всё происходящее на камеру мобильного телефона и вела переписку на своей странице в Тwittеr и Snарсhаt.

Когда угнанное транспортное средство было обнаружено, ярости автовладелицы не было предела. Реакция женщины, потребовавшей, чтобы угонщик семейного автомобиля немедленно остановился, запечатлённая его сестрой, прославила разъярённую мамашу, которая затем не обращая внимания на свидетелей, проезжающих мимо, отхлестала ремнём своего отпрыска, сидящего на водительском кресле.

Со слов Лизы Камперо, её брат, угнав новенький автомобиль, направлялся к дому своей подруги, но мать резко изменила планы малолетнего угонщика.

История из жизни семейства Камперо, благодаря стараниям Лизы, опубликовавшей видеозапись, стала по-настоящему вирусной в сети.

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