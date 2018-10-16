Священник погнался за деньгами прихожан и утонул

Во время наводнения в городе Апапам, в Восточном регионе Ганы, погиб священник, который спасал пожертвованные прихожанами деньги. Об этом сообщает местное издание Pulse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Церковь, где служил погибший, организовала сбор пожертвований. За два дня в специальной чаше, куда складывали деньги, накопилась значительная сумма. Ее планировали отвезти в банк в пятницу, 12 октября.

В четверг вечером на Апапам обрушился сильный ливень. Началось наводнение, поднявшаяся вода затопила церковь и унесла чашу с пожертвованиями. Священник бросился за ней и утонул.

Местные жители нашли его тело в нескольких метрах от его дома. Полиция начала расследование происшествия.

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