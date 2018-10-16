В Бразилии новорожденный вывел мать из комы

В бразильском городе Форталеза, штат Сеара, женщина, которую врачам не удавалось вывести из комы, пробудилась, когда ей дали подержать новорожденного ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28-летняя Аманда да Сильва попала в больницу на последних неделях беременности после эпилептического припадка. Врачи опасались, что новые припадки могут привести к гибели и женщины, и плода, поэтому ей сделали кесарево сечение, а затем погрузили ее в искусственную кому из-за осложнений.

Через несколько дней угроза жизни женщины миновала. После этого Да Сильва перестала получать успокоительные средства, однако так и не пришла в сознание. Несмотря на усилия врачей, она не двигалась и не реагировала на болевые стимулы.

По предложению медсестры женщине принесли новорожденного. Хотя она оставалась без сознания, после прикосновения ребенка ее сердцебиение участилось, а из глаз потекли слезы. С этого момента состояние да Сильвы начало улучшаться, и через 20 дней ее выписали.

"Мы совершенно не ожидали настолько быстрых изменений, - рассказала медсестра. - Вся команда медиков плакала от счастья и облегчения". По ее словам, она не может объяснить такой реакции, однако считает, что не следует недооценивать важность контакта между матерью и ребенком.

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