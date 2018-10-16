В Иране боевики похитили 14 силовиков
16 октября 2018 11:30 75
Боевики похитили 14 иранских силовиков в юго-восточной части Ирана неподалеку от границы с Пакистаном. Об этом сообщило агентство YJC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, похищение произошло во вторник утром, среди похищенных были семь ополченцев, пять пограничников и два военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Агентство сообщает, что силовики были похищены членами одной из группировок, признанных в Иране террористической.
Инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, где периодически происходят нападения на иранских пограничников.
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