В Индии автобус рухнул в канал, есть погибшие и пострадавшие

16 октября 2018 11:41

По меньшей мере пять человек погибли, не менее 20 получили ранения различной степени тяжести в результате падения автобуса в канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром. Как отмечает телеканал, узнав о случившемся, местные жители самостоятельно начали операцию по спасению пассажиров рухнувшего автобуса, не дожидаясь сотрудников профильных служб. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницы.

Причина аварии не называется. Полиция ведет расследование случившегося.

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