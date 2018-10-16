В Индии автобус рухнул в канал, есть погибшие и пострадавшие
16 октября 2018 11:41 200
По меньшей мере пять человек погибли, не менее 20 получили ранения различной степени тяжести в результате падения автобуса в канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник утром. Как отмечает телеканал, узнав о случившемся, местные жители самостоятельно начали операцию по спасению пассажиров рухнувшего автобуса, не дожидаясь сотрудников профильных служб. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницы.
Причина аварии не называется. Полиция ведет расследование случившегося.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Окт. 14:40 20 724
-
15 Окт. 18:49 12 332
-
15 Окт. 23:00 11 908
-
15 Окт. 23:33 9 784
-
15 Окт. 23:31 8 874