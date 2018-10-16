В еще одном японском городе введен туристический налог

16 октября 2018 11:46

Туристы, посещающие японский город Киото, должны будут уплатить специальный налог для путешественников, останавливающихся в гостиницах и хостелах. Об этом сообщает NHK World, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всем проживающим в отелях и хостелах Киото придется заплатить от 1,8 до 9 долларов в сутки. Размер платежа зависит от звездности гостиницы. Школьники, студенты и сопровождающие их лица этот сбор платить не будут.

Власти Киото рассчитывают за год пополнить городской бюджет на 45 миллионов долларов. Деньги пойдут на финансирование различных городских проектов и улучшение инфраструктуры, говорится в сообщении.

В Токио и Осаке путешественники уже платят туристический налог, но только если стоимость их номера превышает 90 долларов в сутки.

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