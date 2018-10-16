Трактор протаранил автомобили около парламента Турции, полиция открыла огонь

Трактор протаранил автомобили рядом со зданием парламента Турции. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что, не смотря на все попытки полиции остановить трактор, водитель трактора отказался подчиниться, после чего сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по колесам трактора, в результате чего трактор врезался в автомобили.

Сообщается также, что полиция задержала виновника инцидента - 45-летнего водителя трактора.

О мотивах инцидента не сообщается.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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