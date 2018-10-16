Макрон провел перестановки в правительстве

Президент Франции Эммануэль Макрон обновил состав правительства. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым знаковым стало назначение Кристофа Кастанера, лидера правящей партии и соратника президента, на пост министра внутренних дел.

Министерство культуры Франции возглавил выходец из парламента Франк Ристер, министерство сельского хозяйства - Дидье Гийом, лидер фракции Социалистической партии в сенате.

Подчеркивается, что министр финансов Брюно Ле Мэр и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сохранили свои посты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook