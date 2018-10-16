Во Франции случилось сильнейшее за последние 130 лет наводнение - ВИДЕО

Во Франции жертвами сильнейшего за всю историю страны наводнения стали 13 человек. Наиболее пострадал от стихии южный департамент Од. Там менее чем за пять часов выпала семимесячная норма осадков, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Уровень воды в реках поднялся на семь метров. Затоплены десятки населённых пунктов, тысячи домов. Полностью нарушено энергоснабжение. Люди спасаются от стихии на крышах зданий. Во многие пострадавшие районы сейчас можно добраться только по воздуху. На спасение людей брошены подразделения пожарных и армии. Эвакуировано несколько тысяч человек. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая и ветряная погода.

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